Decreto Pubblica Amministrazione, prima via libera alla Camera

L’Aula della Camera ha approvato l’esame in I lettura del Decreto PA (Dl 25/2025) sul quale il Governo aveva richiesto la fiducia che è stata incassata con 188 voti favorevoli e 87 contrari. Ora il testo del provvedimento passa all’esame in II lettura del Senato e dovrà essere convertito in legge entro il 13 maggio. Il provvedimento si compone di 22 articoli che hanno l’obiettivo di ridisegnare la Pubblica Amministrazione intervenendo su questioni centrali quali il reclutamento, la mobilità, le stabilizzazioni. Tra i nodi principali, i concorsi pubblici che saranno centralizzati e sotto la supervisione della Commissione Ripam con compiti di organizzazione e supervisione dei concorsi unici nazionali in modo da uniformare le procedure di selezione e garantire maggiore trasparenza. Tra le altre novità, l’istituzione della figura di social media e digital manager nelle PA, nuove assunzioni all’Agenzia per la Cybersecurity, aumenti salariali negli Enti locali per ridurre la disparità in busta paga con le Amministrazioni centrali.

