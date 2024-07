Decreto Salva Milano fuori anche dal Dl Infrastrutture

Il tanto discusso Dl Salva Milano, già escluso dal Dl Salva Casa di recente approvazione definitiva, rimane fuori anche dalla discussione finale che riguarda il Dl Infrastrutture. L’emendamento in oggetto sulla regolarizzazione di presunti abusi edilizi in alcuni cantieri allestiti per la riqualificazione di alcune aree urbane del capoluogo lombardo è stato rinviato e probabilmente farà parte di una legge ad hoc. Nel processo di discussione delle proposte di emendamento al Dl 89/2024 in materia di infrastrutture e investimenti di interesse strategico che prosegue alla Camera, nel corso della settimana di lavori parlamentari sono stati approvati 12 emendamenti con relative riformulazioni, mentre sono stati respinti oltre 100 emendamenti in Commissione Ambiente. Tra gli emendamenti approvati, ne ricordiamo due afferenti l’art.4, diversi riguardanti l’articolo 5 e uno riferito all’art.6. Oltre alla sede referente, l’esame del Dl Infrastrutture è proseguito anche in sede consultiva presso la Commissione Difesa, dove è stato approvato l’emendamento specifico riguardante lo stanziamento di 20 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture di interesse strategico con specifico riferimento alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti d’eccellenza dell’Arma dei Carabinieri.

