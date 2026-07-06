Dichiarazione deterrenza e difesa NATO: al via l’esame in Commissione Affari esteri

Nella seduta del 30 giugno, la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha avviato l’esame della Dichiarazione n. 504 dell’Assemblea parlamentare della NATO, approvata il 1° giugno scorso, un documento che definisce le priorità strategiche dell’Alleanza Atlantica in una fase caratterizzata da crescenti tensioni internazionali e da un contesto di sicurezza sempre più complesso. La Dichiarazione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare la capacità di deterrenza e difesa della NATO, con l’obiettivo di garantire la sicurezza collettiva dei Paesi membri e di adattare l’Alleanza alle nuove sfide geopolitiche, militari e tecnologiche. Nel corso della presentazione in Commissione, il relatore, senatore Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia), ha illustrato i contenuti principali del documento, evidenziando come esso riaffermi alcuni dei principi fondanti dell’Alleanza Atlantica. Tra questi, particolare rilievo viene attribuito alla centralità del legame transatlantico tra Europa e Nord America, considerato un elemento essenziale per la stabilità e la sicurezza dell’area euro-atlantica. La Dichiarazione ribadisce inoltre l’importanza del principio di difesa collettiva sancito dall’articolo 5 del Trattato di Washington, che prevede la risposta comune degli alleati in caso di aggressione contro uno degli Stati membri. Un altro tema centrale del documento riguarda il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. In questo contesto, viene sottolineata la necessità che i Paesi europei assumano un ruolo sempre più incisivo nelle politiche di sicurezza e difesa, aumentando le proprie capacità operative e contribuendo in maniera più significativa agli obiettivi comuni dell’Alleanza. La Dichiarazione richiama pertanto l’esigenza di incrementare gli investimenti nel settore della difesa, sia sotto il profilo delle risorse finanziarie sia attraverso il potenziamento delle capacità militari e tecnologiche. Particolare attenzione viene riservata anche allo sviluppo della base industriale della difesa. Il documento evidenzia la necessità di rafforzare la capacità produttiva dei Paesi alleati, favorendo una maggiore integrazione tra le industrie del settore e garantendo la disponibilità di equipaggiamenti, sistemi d’arma e tecnologie avanzate in grado di rispondere alle esigenze operative delle forze armate. La crescita dell’industria della difesa viene considerata un elemento strategico non soltanto per la sicurezza, ma anche per la resilienza economica e tecnologica dell’area euro-atlantica. Tra le priorità individuate dall’Assemblea parlamentare della NATO figura inoltre il sostegno all’Ucraina. La Dichiarazione conferma il supporto politico, economico e militare fornito dai Paesi alleati a Kiev, ribadendo l’importanza di mantenere un impegno coordinato a favore della stabilità e della sicurezza europea. In tale prospettiva, il documento invita gli Stati membri a proseguire gli sforzi già intrapresi e a garantire la continuità delle iniziative di assistenza e cooperazione. La Dichiarazione guarda anche ai prossimi appuntamenti istituzionali dell’Alleanza e, in particolare, al vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e 8 luglio. In vista di tale incontro, il testo rivolge un appello ai parlamenti nazionali affinché assicurino il necessario sostegno normativo e finanziario all’attuazione delle strategie e degli obiettivi individuati dall’Alleanza. Secondo il documento, il coinvolgimento degli organi legislativi nazionali rappresenta infatti una componente fondamentale per tradurre gli indirizzi politici in misure concrete, garantendo le risorse e gli strumenti necessari per il rafforzamento delle capacità di difesa comuni. L’avvio dell’esame presso la Commissione Affari esteri del Senato costituisce dunque un passaggio nell’ambito del confronto parlamentare sulle principali questioni di politica internazionale e di sicurezza. La discussione consentirà di approfondire i contenuti della Dichiarazione e di valutarne le implicazioni per l’Italia, nel quadro degli impegni assunti dal Paese all’interno dell’Alleanza Atlantica e delle più ampie strategie di sicurezza euro-atlantica. In un contesto internazionale caratterizzato da nuove minacce e da una crescente attenzione ai temi della difesa, il documento rappresenta un contributo al dibattito sul futuro della NATO e sul ruolo che gli Stati membri saranno chiamati a svolgere nei prossimi anni per garantire la stabilità e la sicurezza collettiva.

La scheda del provvedimento