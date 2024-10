Difesa, avviato l’esame di schema di Decreto per diversi programmi

Il Ministro della Difesa ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale in materia di programmi A/R di ammodernamento e rinnovamento di sistemi di difesa ed armamento. Tra gli atti in discussione, segnaliamo l’atto del Governo n.206 che riguarda il programma pluriennale denominato “Sistema anti-droni per unità navali della Marina Militare”; l’atto n.208 fa riferimento al programma pluriennale denominato “Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC)” – segmento Marina Militare; l’atto n.209 attiene all’approvazione del programma pluriennale “Capacità di sorveglianza marittima nazionale, segmento terrestre (Rete Radar Costiera). Altri atti riguardano prevalentemente le dotazioni dell’Esercito italiano. Tutte le richieste di parere sono state assegnate, alla Camera, alla Commissione Difesa IV che dovrà esprimersi entro il 10 novembre. Per quanto riguarda il Senato, gli schemi di decreto ministeriali sono deferiti alla Commissione Affari Esteri 3° che dovrà esprimere il proprio parere entro 40 giorni dell’assegnazione.

Per approfondire: https://www.camera.it/leg19/682?atto=206&tipoAtto=atto&idLegislatura=19&tab=