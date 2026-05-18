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Difesa Ue, al via l’esame di proposta di regolamento del programma AGILE

18 maggio 2026 | 18.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Politiche UE della Camera ha avviato l’esame del progetto di atto legislativo dell’Unione europea che riguarda il cosiddetto programma AGILE (Action for a greater level of innovation in defence) per l’innovazione rapida del settore della difesa (COM 2026 135 definitivo). Nella relazione introduttiva il Sen. Scurria (FDI) ha osservato, tra l’altro, che il programma AGILE si inserisce in un contesto internazionale di rapido deterioramento della sicurezza e dall’accelerazione senza precedenti di cicli di innovazione tecnologica dove intelligenza artificiale, sistemi spaziali, robotica, assumono un ruolo sempre più centrale per l’efficacia militare e nuovi attori, quali piccole imprese e startup, contribuiscono allo sviluppo di soluzioni innovative. Inoltre, viene sottolineato che il programma si configura come uno strumento per ridurre il divario tra sviluppo tecnologico e impiego operativo, facilitando l’adozione di soluzioni innovative da parte degli Stati membri. In termini di finanziamento del programma, la dotazione finanziaria indicativa è di 115 milioni di euro per il 2027 anno in cui dovrebbe partire il programma. Infine, il relatore riferisce che possono essere ammesse al finanziamento nell’ambito del programma azioni a sostegno del rapido sviluppo e della diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti, oltre ad interventi a sostegno della rapida modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti.

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La scheda del provvedimento

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AGILE Unione europea difesa innovazione tecnologica
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