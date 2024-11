Dl fiscale, la bozza informale degli emendamenti

Prosegue l’esame in sede consultiva al Senato del Dl fiscale in Commissione politiche UE, Commissione Finanze e in Commissione Cultura. In fase di esame in Commissione politiche UE, il relatore On. Zanettin (FI) ha ricordato tra l’altro che: all’art.2 del provvedimento è previsto il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa per l’indennità Ape sociale per permettere l’accesso anche alle domande pervenute nel terzo scrutinio del 2024; all’art.3 sono previsti stanziamenti ad hoc per eventi di portata internazionale, primo fra tutti il Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025; all’art.4 vengono incrementate le risorse per il pagamento degli straordinari già svolti dal personale di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco; all’art.6 si prevedono misure urgenti per la riduzione dei tempi di pagamento in materia di interventi previsti dal PNRR. Al termine della relazione, il seguito dell’esame è stato rinviato. La Commissione finanze al termine dell’esame del Dl in oggetto, ha presentato una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni da parte di diversi Onorevoli su temi quali i termini degli investimenti strutturali previsti dal PNRR, di concordato preventivo biennale e di APE sociale. La Commissione Cultura ha proseguito l’esame del Dl e a seguito di votazione ha ottenuto il parere favorevole, non senza discussioni e voti contrari da parte di alcuni rappresentanti delle opposizioni. Parallelamente è stata presentata la bozza informale degli emendamenti e degli odg pervenuti entro la scadenza prevista del 6 novembre. Tra gli emendamenti presentati, il discarico anticipato e il contestuale affidamento ad un operatore pubblico specializzato nel recupero crediti, dei crediti erariali maturati e non ancora riscossi, raggruppati per categorie omogenee di crediti per tributi erariali. Una procedura analoga viene prevista per i crediti maturati 2000-2010, in questo caso sarà l’Agenzia a disporre il discarico automatico dei crediti e gli enti creditori saranno autorizzati a disporre l’affidamento, con modalità disciplinate da apposito decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per approfondire: https://t.ly/AmHMv