Dossieraggio, una Commissione parlamentare di inchiesta per fare chiarezza

Gli ultimi, in ordine temporale, sono stati l’assalto informatico all’archivio del Viminale e la violazione dell’e-mail del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ennesimi casi di dossieraggio che hanno recentemente riguardato gli organi istituzionali e non solo. Un’attività illecita che avrebbe carpito qualcosa come 800 mila dati relativi a un numero in costante crescita di soggetti, tra cui prefetti, magistrati e politici di spicco. Per questo motivo, è stata formalmente richiesta l’istituzione di una Commissione parlamentare ad hoc per fare luce sul fenomeno del dossieraggio. L’iniziativa è stata presentata dal Sen. Enrico Borghi (Italia Viva – Il Centro) nel corso della seduta al Senato del 29 ottobre. Per quanto riguarda la posizione del Governo, il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi ha avuto un colloquio con la Premier Giorgia Meloni per elaborare un piano d’azione, tra cui la messa a punto di un vademecum destinato alle forze dell’ordine e ai servizi segreti per proteggere al meglio le informazioni sensibili, adeguando pratiche e infrastrutture che sono state “bucate” dagli hacker.

