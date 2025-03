5 motivi per cui ogni famiglia dovrebbe stipulare un’assicurazione casa

In collaborazione con Unipol

Non è solo questione di investimento, la propria casa è il luogo dedicato alla vita familiare, la scelta di costruire qualcosa di solido da lasciare ai propri figli e un rifugio sicuro in cui vengono custoditi i ricordi del proprio nucleo. Nonostante tutto questo impatto sia economico sia sentimentale, spesso si sottovaluta l’importanza di assicurare la propria casa nonostante esistano contratti competitivi con spese annuali davvero contenuti. La copertura non è solo un’opzione ma una vera e propria forma di tutela che ci aiuta a vivere con maggiore serenità. Ecco 5 motivi per cui ogni famiglia dovrebbe investire in una polizza domestica.

Proteggersi dagli imprevisti

Il primo motivo da prendere in considerazione è potersi tutelare da imprevisti. Incendi, alluvioni, terremoti o danni causati da eventi atmosferici sono da non prendere sottogamba ma le polizze di questa tipologia aiutano a gestire anche problemi più comuni quali un cortocircuito. Senza una copertura adeguata bisognerà affrontare con i propri risparmi riparazione e ricostruzione con un impegno oneroso che graverebbe sui bilanci.

Tutelare i risparmi

Che la si ottenga in eredità dai genitori o la si acquisti con fatica stipulando un mutuo, l’immobile resta un mutuo prezioso per tutta la famiglia frutto di anni di sacrifici. Senza una copertura assicurativa adeguata, un evento dannoso o una problematica potrebbero mettere in pericolo gravemente la stabilità economica familiare. In caso di necessità si evita che un imprevisto possa compromettere il futuro economico di tutti i presenti, garantendo una stabilità maggiore a lungo termine.

Responsabilità verso terzi

Non bisogna dimenticare che i nostri beni potrebbero causare un danno a terze persone. Una perdita d’acqua, per esempio, potrebbe causare infiltrazioni negli appartamenti vicini o sottostanti, oppure una tegola caduta potrebbe ferire qualcuno o danneggiare una vettura parcheggiata regolarmente. In questo caso la famiglia proprietaria sarà tenuta legalmente a risarcire il danneggiato ma con una polizza sarà la compagnia assicurativa a gestire la spesa.

Protezione in caso di furto

Chiaramente dipende dal tipo di contratto firmato e dalle garanzie accessorie inserite ma è possibile proteggere la propria abitazione dai furti.

Come? Stabilendo un tetto massimo di rimborso in base a dispositivi elettronici, mobili, opere d’arte e preziosi con il supporto di un consulente che guiderà verso la scelta della soluzione più idonea per la propria situazione. Oltre al risarcimento per il danno, è previsto un tetto per poter riparare finestre, tapparelle, porte blindate o altri spazi rotti dai delinquenti per irrompere nell’appartamento.

Serenità familiare

Vivere sapendo di avere una sorta di ombrello che possa riparare da una pioggia d’imprevisti darà una maggiore tranquillità. Si potranno affrontare momenti di avversità con più leggerezza, avendo la consapevolezza di avere qualcuno alle proprie spalle pronto a supportare nel fronteggiare la problematica.

Chi ha acquistato o ereditato un immobile dovrebbe valutare seriamente la stipulazione di un’assicurazione casa: il costo annuale non è gravoso ma i benefici sono davvero numerosi nel tutelare il benessere familiare, l’abitazione e la sicurezza di chi ci vive. Siamo certi che dopo aver valutato questi 5 benefici molte persone sceglieranno di valutare attentamente una formula di contratto adatto alle proprie esigenze.