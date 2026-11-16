A Fieramilano Rho la nuova edizione di 'Artigiano in Fiera', 2.700 artigiani da circa 80 Paesi

Dal 5 al 13 dicembre, a Fieramilano Rho, va in scena la nuova edizione di Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani, che quest’anno riunisce circa 2.700 artigiani da circa 80 Paesi. Un appuntamento con la bellezza, la bontà e la sostenibilità che attraverso un’ampia presenza di micro e piccole imprese con prodotti certificati a vario titolo, contribuisce a promuovere l’attenzione alle persone, all’ambiente e a favorire scelte consapevoli per il benessere e la vita quotidiana. Dal biologico ai prodotti di montagna o per specifiche esigenze alimentari (vegane, senza glutine e 'free from'), fino ai cosmetici, all’abbigliamento con filati biologici o rigenerati e agli oggetti in materiali recuperati: la sostenibilità prende forme diverse, tutte da scoprire. Il valore aggiunto per i visitatori è poter incontrare chi crea questi prodotti ogni giorno: ascoltarne la storia, conoscerne l’origine, capire come nascono e quali scelte di lavorazione ci sono dietro. Sono 430 le realtà che compongono questa offerta, nella quale trovano spazio denominazioni e indicazioni geografiche come Dop, Igp e Docg, insieme a certificazioni quali Bio, Gots (Global Organic Textile Standard) e GRS (Global Recycled Standard).

“Significa valorizzare imprese che lavorano nel rispetto dei territori e delle risorse, puntano sulla qualità delle materie prime e offrono al pubblico la possibilità di compiere scelte più consapevoli. Un modo di intendere il benessere che non riguarda soltanto ciò che mangiamo o acquistiamo, ma il rapporto che costruiamo con i prodotti, le persone che li realizzano e i luoghi da cui provengono”, commenta Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Spa. Negli otto padiglioni della manifestazione lo raccontano, per esempio, i vini biologici certificati dalla Puglia, dalla Calabria o dal Veneto, l’Aglio Bianco Polesano Dop e l’Aceto Balsamico di Modena Igp. Un interesse confermato dall’Osservatorio Nomisma: tra chi acquista bio, il 34% ricerca le certificazioni Dop e Igp. L’incontro con gli artigiani in fiera permette di approfondire anche le scelte che accompagnano le produzioni. A Castel di Casio, nell’Appennino bolognese, un’azienda propone miele biologico e cereali antichi con l’indicazione di qualità 'Prodotto di montagna', praticando rotazioni e sovescio per la fertilità del suolo. In Valle Intelvi, in Lombardia, un alpeggio recuperato unisce pascolo e caseificazione aziendale; sull’Altopiano di Asiago, in Veneto, erbe e frutti selvatici diventano composte, pesti e sciroppi secondo la tradizione cimbra. Le proposte vegetali ampliano la scelta in un contesto in cui l’8,5% degli italiani dichiara un’alimentazione vegetariana o vegana, secondo Eurispes 2026.

A Torsa di Pocenia, in Friuli-Venezia Giulia, un’impresa produce spirulina pura biologica certificata, riutilizzando l’acqua di coltura e impiegando fotovoltaico e cippato anche da residui agricoli locali. Alla spirulina pura affianca nuove barrette e caramelle. Nella cosmesi, un espositore della bergamasca propone linee biologiche certificate; a Larino, in Molise, olio degli uliveti familiari e lavanda coltivata direttamente diventano ingredienti cosmetici, valorizzando il raccolto. Nel campo dei tessuti, a Colli al Metauro, nelle Marche, un maglificio produce su ordine con filati di cotone biologico (certificati GOTS) e di lana e cashmere rigenerati (certificati GRS). Non mancano le novità anche dal mondo: dall’Egitto arrivano oggetti con foglie di palma e banano recuperate; dalla Cina, prodotti da riso biologico; dalla Savoia francese, cosmetici con olio di argan biologico. Artigiano in Fiera rende queste produzioni accessibili al pubblico e dà alle imprese l’occasione di spiegare il valore del proprio lavoro.