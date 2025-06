A Fiumicino maggior sistema di stoccaggio energetico in Italia

Dalle batterie esauste all’energia sostenibile: si chiama Pioneer il progetto realizzato da Enel e Aeroporti di Roma, il primo sistema italiano di storage second-life per un hub aeroportuale decarbonizzato. Un sistema innovativo che immagazzina energia rinnovabile per usarla anche quando sole è assente, valorizzando batterie usate da veicoli elettrici come Nissan, Mercedes.-Benz, Stellantis, donando loro una seconda vita, applicando i principi di sostenibilità ambientale ed economia circolare. 762 pacchi batteria e moduli non più utilizzabili per la propulsione sono stati trasformati dall’azienda Loccioni in un sistema di immagazzinamento di batterie da 10 MWh. Il sistema è perfettamente integrato con la “Solar Farm”, il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo, progettato da Aeroporti di Roma, realizzato da Enel in collaborazione con Circet e inaugurato a gennaio 2025.