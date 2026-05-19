A Milano in programma Manufacturing Forum 2026 per 26 maggio

Il Manufacturing Forum 2026, in programma il 26 maggio a Milano, Bicocca Pavilion, dalle ore 15:00 alle 18:00, è il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero, con un focus sulla governance del lavoro, la gestione della forza lavoro e le decisioni che determinano la competitività industriale. Un contesto progettato per chi ogni giorno affronta queste stesse sfide: non un convegno ma un’arena decisionale, in cui la riflessione accademica si contamina con l’esperienza diretta di chi governa fabbriche, bilanci e persone.

L’evento, organizzato da Comunicazione Italiana, è in collaborazione con SD Worx, realtà internazionale specializzata in payroll e amministrazione del personale, da anni al fianco delle principali aziende manifatturiere italiane ed europee.

Il manifatturiero italiano è da tempo attraversato da una tensione strutturale che non si risolve con gli strumenti del passato: da un lato, la pressione inesorabile sui costi operativi; dall’altro, la crescente complessità nella gestione di una forza lavoro che cambia nei profili, nelle aspettative e nelle forme contrattuali. Governare questa transizione richiede una capacità decisionale che va ben oltre la semplice amministrazione del personale. Richiede, per dirla con un’immagine, la lucidità di chi sa leggere la mappa mentre guida in piena nebbia.

Il programma

Il Manufacturing Forum 2026 si articola in una Main Session plenaria e due Tavoli Tematici a porte chiuse.

Ad aprire i lavori sarà Adriano Solidoro, Associate Professor of Organization & Management dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con un intervento accademico sull’evoluzione del manifatturiero: modelli organizzativi in trasformazione, pressione sui costi e nuove geometrie nella gestione della forza lavoro. Solidoro condurrà anche il Talk Show successivo, in cui Hr Director, Cfo e Operations Manager si confronteranno sulle decisioni che determinano - o erodono - la competitività industriale. Alessia Rigoni, Managing Director di Sd Worx, porterà la prospettiva di chi questi processi li supporta su scala europea.

Chiude la Main Session un Innovation Speech di Sd Worx su come digitalizzazione, valorizzazione del dato e intelligenza artificiale possano trasformare la governance del lavoro da funzione amministrativa a leva strategica.

Spazio, poi, a due Tavoli Tematici a porte chiuse, dedicati rispettivamente a Finance & Workforce Cost Intelligence e a HR & Organizzazione del Lavoro, che accoglieranno decision maker del manifatturiero per un confronto su costo del personale, retention e sviluppo dei talenti in contesti produttivi complessi.

Il report “Manufacturing Workforce Outlook Italia 2026”

Il report “Manufacturing Workforce Outlook Italia 2026”Durante il Forum verrà presentato il report “Manufacturing Workforce Outlook Italia 2026”,una ricognizione strutturata sullo stato e le prospettive della forza lavoro nel manifatturiero italiano: dati, tendenze e scenari per supportare decisioni organizzative consapevoli in un comparto che non può permettersi di governare le proprie persone senza una lettura affidabile del contesto.

"Nel manifatturiero la gestione del personale non può più essere solo un fatto amministrativo. Turni complessi, invecchiamento della forza lavoro, un fabbisogno di competenze che supera l'offerta: sono variabili che incidono direttamente sui margini e sulla capacità competitiva. Eppure, solo il 37% delle imprese utilizza sistemi HR strutturati. Al Manufacturing Forum portiamo i dati del nostro Outlook Italia 2026 e, soprattutto, il confronto con chi queste sfide le affronta ogni giorno in fabbrica”, dichiara Alessia Rigoni, Managing Director per l’Italia di Sd Worx.

La partecipazione alla Main Session è gratuita su richiesta di invito tramite la pagina ufficiale. L’accesso ai Tavoli Tematici, invece, è riservato agli associati For Human Community.