A Mirafiori il Factory Booster Day di Stellantis, focus su IA e innovazione

E' il contributo dell’intelligenza artificiale per aumentare l’efficienza della produzione, la sostenibilità e per migliorare l’ambiente di lavoro, uno dei focus dell’annuale Factory Booster Day, in corso oggi a Mirafiori, con il coinvolgimento di oltre 60 partner, un evento nel quale il gruppo invita fornitori e startup a proporre soluzioni per sostenere le sue ambizioni produttive globali. Giunto alla sua nona edizione, l’appuntamento - spiega il gruppo - "è parte fondamentale dei miglioramenti produttivi necessari a soddisfare le esigenze dell’industria automobilistica, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie per le linee di produzione. Utilizzando il processo di 'Open Challenge', in cui i responsabili degli stabilimenti stimolano le idee di fornitori e startup, il Factory Booster Day è una vetrina globale per le migliori soluzioni per gli impianti produttivi, per le proposte dei fornitori e delle startup che dimostrano le loro idee attraverso dimostrazioni fisiche e virtuali".

Nell'edizione 2024, sono state presentate 93 innovazioni mentre negli ultimi tre anni, sono più di 300 le proposte prese in considerazione dal team di produzione di Stellantis. Le innovazioni delle precedenti edizioni del Factory Booster Day stanno garantendo progressi in termini di velocità e sicurezza nell’ambito dei “digital twins” basati su cloud, IA e soluzioni abilitate alla visione 3D. Alcune di queste innovazioni includono:

- l'utilizzo di Autodesk Construction Cloud, una piattaforma basata sul cloud che supporta i flussi di lavoro per tutte le fasi: dalla progettazione, alla pianificazione, alla costruzione, fino alla fase operativa: implementato per la prima volta nello stabilimento di Windsor, in Canada, in seguito alla notevole riduzione dei costi è stato ampliato per l’installazione della piattaforma STLA Frame nello stabilimento di Sterling Heights, in Michigan negli Stati Uniti.

- La guida robotica abilitata dall’intelligenza artificiale, installata in diversi stabilimenti Stellantis, incorpora un sistema di visione tridimensionale (3D).

- Le ruote autonome di wheel.me, una startup norvegese di robotica, trasformano i carrelli esistenti in robot mobili autonomi (Amr). Le ruote sostituiscono le rotelle standard, automatizzando lo spostamento di parti o merci all’interno delle fabbriche.

“Questo evento è la prova che la collaborazione con i nostri partner produttivi funziona. Dal 2021, l’implementazione di innovazioni e miglioramenti continui ha ridotto i nostri costi di trasformazione dell’11%, il consumo energetico del 23% e i problemi di qualità del 40%”, ha dichiarato Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis. “I professionisti di Stellantis sono orgogliosi di costruire veicoli per brand iconici, capaci di emozionare i nostri clienti in tutto il mondo. Utilizzare le tecnologie più innovative, in particolare l’intelligenza artificiale (IA), è uno strumento importante per raggiungere il livello di eccellenza a cui puntiamo”.