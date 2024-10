A Senigallia Assemblea Generale 2024 Soci della Lega Navale Italiana

Si terrà il 18 e 19 ottobre a Senigallia, presso la Rotonda a Mare, l’annuale Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale Italiana, organizzata dalle Sezioni della LNI di Marzocca e di Falconara Marittima. L'Assemblea Generale dei Soci (AGS) - si ricorda in una nota - è l'organo di vertice della Lega Navale Italiana che delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione, alle verifiche delle attività dell'associazione, alle eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione del Ministro della Difesa, oltre al bilancio di previsione e al rendiconto generale. Questo importante appuntamento istituzionale per la Lega Navale Italiana vede la partecipazione dei rappresentanti delle 255 Sezioni e Delegazioni, insieme ai membri della Presidenza Nazionale, ai Consiglieri Nazionali e ai Delegati Regionali della LNI.

Venerdì 18 alle ore 17.30, si svolgerà l’evento inaugurale dell’Assemblea Generale dei Soci. Accompagnata dai brani eseguiti dalla Banda Musicale della Città di Senigallia, diretta dal Maestro Pietro De Gregorio, la cerimonia dell’AGS sarà aperta dai saluti istituzionali delle autorità civili e militari invitate e dall’intervento del Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Donato Marzano. Seguirà un panel dal titolo “La Lega Navale Italiana tra tradizione e inclusione”, nel quale parleranno, insieme al Presidente della LNI, Andrea Stella, fondatore e presidente dell’associazione “Lo Spirito di Stella”, nome del primo catamarano al mondo pienamente accessibile alle persone con disabilità impegnato nel progetto “Wow-Wheels On Waves”, il navigatore oceanico Tullio Picciolini, skipper de “Lo Spirito di Stella” e di “Eros”, una delle 21 barche a vela confiscate alla criminalità organizzata operative nella campagna della LNI “Mare di Legalità”, l’ammiraglio di squadra Carmelo Bonfiglio di Difesa Servizi, che ha seguito fin dall’inizio il progetto “Wow” e lo storico Giuseppe Merlini, co-autore con Luigi Anelli del volume su Augusto Vittorio Vecchi dal titolo “Jack La Bolina. Al servizio del mare italiano”. All’interno della Rotonda a Mare sarà ospitata, in occasione dell’AGS, una mostra dedicata a Vecchi, meglio noto come “Jack La Bolina”, giornalista, scrittore e marinaio di origini marchigiane, considerato il fondatore della Lega Navale Italiana. Non mancheranno delle novità che saranno svelate nel corso della serata.

I lavori assembleari proseguiranno sabato 19 ottobre, dalle ore 9, con la presentazione e la votazione della relazione del Presidente Nazionale, Donato Marzano e del bilancio preventivo 2025 presentato dal Direttore Generale, Marco Predieri. Seguiranno nel corso della giornata gli interventi da parte degli uffici della Presidenza Nazionale e dei Centri Culturali sulle attività della LNI e quelli dei rappresentanti delle strutture periferiche della Lega Navale Italiana sui diversi temi all’ordine del giorno.

Prima dell’avvio dei lavori dell’Assemblea Generale dei Soci, nella giornata del 18 ottobre, dalle ore 10.30, la Rotonda a Mare ospiterà un convegno sui temi dell’alimentazione, della prevenzione, dello sport e della salute, al centro di numerose iniziative legate all’avvicinamento al mare e agli sport nautici come veicolo di benessere psico-fisico svolte nell’ultimo anno dalla LNI a livello nazionale e locale.

Moderati dall’oncologo, Rodolfo Mattioli e introdotti dal saluto del Presidente della LNI, parteciperanno alla tavola rotonda la dietologa Marina Taus, Maurizio Ricci, medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, il cardiologo Giampiero Perna e l’oncologa Rossana Berardi. L’evento, promosso dalle Sezioni organizzatrici dell’AGS LNI 2024, si avvale del patrocinio della Regione Marche, del Comune di Senigallia e della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).