Abraham Industries accelera crescita internazionale e rafforza modello omnicanale

Abraham Industries, gruppo che riunisce i brand Liviana Conti, Semicouture, Erika Cavallini e Circus Hotel, prosegue il proprio percorso di sviluppo con una strategia focalizzata sull’internazionalizzazione, sull’integrazione omnicanale e sulla valorizzazione del portafoglio marchi. Alla guida del Gruppo, Tiziano Sgarbi, ceo e presidente, che negli ultimi anni ha accompagnato un percorso di consolidamento volto a rafforzare il posizionamento dell’azienda nel segmento della moda contemporanea. “Il nostro obiettivo è costruire una crescita strutturata e sostenibile, fondata su un equilibrio tra sviluppo internazionale, rafforzamento dei brand e integrazione dei canali distributivi”, commenta Tiziano Sgarbi. Il modello distributivo del Gruppo integra wholesale, retail diretto, franchising ed e-commerce, con l’obiettivo di mantenere un presidio equilibrato tra canali e mercati e rafforzare la relazione con il consumatore finale.

Il 2025 si è chiuso con risultati positivi: il fatturato ha raggiunto circa 80 milioni di euro, in crescita rispetto ai 73,6 milioni del 2024. Un andamento sostenuto dalla performance trasversale dei brand in tutte le aree geografiche e nei diversi canali distributivi. Liviana Conti si conferma il marchio trainante, seguita da Semicouture, Erika Cavallini e Circus Hotel. Il wholesale rappresenta il principale canale di vendita (68%), seguito dal retail (24%) e dall’e-commerce (8%). L’internazionalizzazione rappresenta una leva strategica prioritaria. Il Gruppo ha consolidato la propria presenza in mercati chiave come Italia, Francia, Spagna, Belgio e Germania, mentre Stati Uniti ed Europa dell’Est costituiscono le principali direttrici di sviluppo per i prossimi anni. All’interno di questa strategia, il retail continua a rivestire un ruolo centrale. Liviana Conti conta oggi 17 boutique tra retail diretto e franchising. Parallelamente, Semicouture sarà protagonista di nuove aperture strategiche, tra cui Bologna e l’ingresso presso Rinascente Milano e Rinascente Firenze.

Il Gruppo sta inoltre valutando ulteriori opportunità nei principali mercati europei, con particolare attenzione alla Francia, dove è già presente con una boutique Liviana Conti a Parigi. La digitalizzazione è un altro pilastro fondamentale del percorso di crescita. Abraham Industries ha investito nell’integrazione dei canali per costruire un ecosistema omnicanale evoluto, in cui retail fisico ed e-commerce operano in modo sinergico. Il canale digitale è oggetto di un piano di sviluppo strutturato, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo sia commerciale sia di comunicazione. Le piattaforme e-commerce dei brand rappresentano oggi veri e propri touchpoint strategici, strumenti di racconto delle collezioni, dell’identità e del lifestyle aziendale. L’attenzione costante alla user experience consente di offrire un’esperienza coerente con quella del retail fisico.

Attualmente il canale pesa per l’8% del fatturato, con una previsione di crescita del 50% nel 2026. A supporto della trasformazione digitale, il Gruppo ha introdotto una piattaforma Plm (Product Lifecycle Management) per la gestione integrata delle informazioni di prodotto, migliorando efficienza, qualità e tracciabilità lungo l’intera filiera. In parallelo, Abraham Industries sta sviluppando un percorso orientato alla trasparenza e alla responsabilità, anche in vista dell’adeguamento alle normative europee, tra cui il futuro passaporto digitale del prodotto. La sostenibilità ambientale rappresenta un ulteriore ambito di impegno. Prosegue infatti il progetto legato all’utilizzo di cashmere rigenerato, sviluppato secondo i principi dell’economia circolare.

Questo processo consente di recuperare scarti tessili e ridurre l’impatto ambientale, contribuendo anche a limitare la pressione sui pascoli e i fenomeni di desertificazione. Inoltre, l’impiego di materiali già tinti permette di ridurre significativamente l’utilizzo di coloranti nel processo produttivo. Nei prossimi anni, Abraham Industries punta a consolidare ulteriormente la propria presenza internazionale, con un focus particolare su Stati Uniti ed Europa, proseguendo nello sviluppo retail e nel rafforzamento del canale digitale.