Accessibilità: Baragetti (Geoweb), 'Fondamentale il contributo dei docenti'

"Non si può che ringraziare i docenti, perché si vede come i ragazzi vivano con loro l'esperienza progettuale e la crescita culturale che ne deriva". Lo afferma Ernesto Alessandro Baragetti, membro del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e componente del consiglio di amministrazione di Geoweb, intervenendo alla premiazione del concorso "I Futuri Geometri Progettano l'Accessibilità", nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma. Per Baragetti l'iniziativa conferma ogni anno una crescente sensibilità sociale e civica degli studenti sui temi dell'accessibilità e dell'inclusione.