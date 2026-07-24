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Aeroporti, Troncone (Adr): "Con 'Open' soddisfiamo esigenze di un hub da 100 mln di passeggeri"

24 luglio 2026 | 09.13
Redazione Adnkronos
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"Open si inserisce nell'ottica dello sviluppo continuo dell'aeroporto. Come traffico passeggeri è cresciuto di più in tutta Europa, con 43 milioni del 2019 e quest'anno raggiungeremo i 53 milioni di passeggeri. Prevediamo come traffico di traguardare i 100 milioni di passeggeri nell'arco di venti anni. Dunque, questa palazzina si inserisce in un percorso di crescita che vede  uno sviluppo continuo dell'infrastruttura per il traffico passeggeri, ma deve vedere anche la crescita e l'adeguamento di tutte quelle che sono le strutture per tutti gli operatori e settori industriali che supportano e operano questa crescita". Lo ha detto Marco Troncone, Ceo di Aeroporti di Roma, la società del Gruppo Mundys che ha inaugurato nella Capitale il nuovo centro direzionale, nel cuore dello scalo di Fiumicino 'Open – Fco Smart Workplace'.

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