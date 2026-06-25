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Roma, circolazione sospesa tra Tiburtina e aeroporto Fiumicino: treni cancellati

Lunghe codi di turisti e cittadini sotto il sole cocente alla ricerca di un taxi. Le cause sono in corso di accertamento. Richiesta attivazione bus dalle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina

Roma, circolazione sospesa tra Tiburtina e aeroporto Fiumicino: treni cancellati
25 giugno 2026 | 10.23
Redazione Adnkronos
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Circolazione sospesa sulla linea Fl1 Orte - Fiumicino, nella tratta Roma Tiburtina - Fiumicino Aeroporto, per accertamenti tecnici alla linea elettrica per anomalia dopo il passaggio di un treno tra le stazioni di Roma Tuscolana e Roma Trastevere. Numerosi i treni canclelati e quelli in ritardi. Le cause sono in corso di accertamento. Al lavoro ci sono i tecnici di Rfi per il ripristino della piena funzionalità della linea. E' stata richiesta attivazione bus dalle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina.

Lunghe code per taxi

"Nei dintorni è tutto paralizzato. Purtroppo Roma è nota per la viabilità pessima, non siamo noi a dirlo e non è un dato che usiamo come pretesto. Da stamani, poi, è interrotta la linea ferroviaria che dalla stazione Termini porta all'aeroporto, ma disagi si registrano anche alla stazione Ostiense e alla Tuscolana con ritardi fino a un'ora e mezza. E' chiaro che se la gente non può prendere il treno opta per i taxi e anche questo porta a maggiori disagi, senza considerare il fatto che se arrivano contemporaneamente 7-8 convogli e portano mille persone, serve dare tempo ai taxi di confluire nella zona. E qui la viabilità è pessima. Certo non possiamo fare miracoli, afferma all'Adnkronos Loreno Bittarelli, presidente del consorzio IT Taxi, a proposito delle lunghe code che da stamani si registrano alla stazione Termini di Roma, con turisti e cittadini incolonnati sotto il sole cocente alla ricerca di un taxi.

Disagi, avverte Bittarelli, "frequentissimi" nella Capitale. "Qui il traffico è sempre paralizzato, un giorno perché c'è una manifestazione, un altro perché sorge un problema, un altro ancora per uno sciopero. E la zona intorno alla stazione Termini è in una situazione ancora peggiore rispetto al resto della città perché arrivano migliaia di passeggeri nel giro di qualche minuto, a volte ci vuole un po' di pazienza, miracoli purtroppo non si fanno". Per il presidente del Consorzio IT Taxi non è un problema di numeri. "Siamo 9mila, solo pochi mesi fa sono uscite 1.100 licenze - dice -, peggiorando la situazione perché congestionano ancora di più il traffico. Con una viabilità pessima, di licenze se possono mettere anche altre diecimila. Il risultato? Bloccano ancora di più il centro". Il problema, allora, è la carenza di corsie preferenziali. "Sono pochissime e quelle poche non sono rispettate, sono più trafficate delle strade normali". E la metropolitana? "Si rompe un giorno sì e uno no".

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