A.Fontana: "Referente per il Nord buona idea, sussidiarietà sia base nostre decisioni"

"La sussidiarietà e le idee che nascono dal territorio, e soprattutto dai nostri militanti, che sono militanti di una categoria superiore per l'impegno, la dedizione, la costante presenza che dimostrano, deve essere ancora più valorizzata". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del piano triennale di Fondazione Fiera Milano, commenta l’iniziativa dei militanti della Lega di Brescia e Bergamo che hanno dato vita ad una raccolta firme per chiedere al segretario federale Matteo Salvini di individuare nel presidente uscente del Veneto Luca Zaia il referente del partito per le Regioni del Nord.

"Così come sono una persona garantista sempre -dice Fontana- allo stesso modo sono una persona che ritiene che sempre si debba valorizzare le richieste, le esperienze e le proposte che vengono dal territorio" In questo senso, "anche questa è una richiesta, una proposta del territorio che dovrebbe essere esaminata. Credo -ribadisce- che questa richiesta abbia la necessità di essere valorizzata e capita e che su questo si possa fare qualche discussione". In ogni caso, "io dico che la sussidiarietà deve essere alla base delle nostre decisioni".

A chi poi gli chiede se, al di là di Zaia, l’idea di un referente di partito sia una buona idea, il governatore lombardo risponde: "Secondo me sì, è anche un'ipotesi che ha un grande significato". E, "così come è stato nominato per il Sud (Claudio Durigon, ndr), credo che altrettanto e forse a maggior ragione debba esserne nominato uno per il Nord", per portare avanti "le istanze che noi stiamo portando avanti da sempre e che da sempre la Lega persegue, che sono i valori del territorio, dell'identità, della difesa e dell’evidenziazione di quelli che sono i problemi del Nord. Quei valori, cioè, per cui la Lega è nata".