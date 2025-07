Agricoltura: Giansanti (Confagri), 'ulteriori dazi sarebbero insopportabili'

"I dazi preoccupano molto, un'ulteriore aggiunta del 10% per alcuni settori dell'economia agricola non sarebbero sopportabili. Gli Stati Uniti sono per noi un mercato irrinunciabile, il secondo dopo la Germania in termini di export. Siamo la prima potenza economica europea che esporta negli Stati Uniti e vogliamo mantenere questo primato". Sono le parole di Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione dell'assemblea estiva di Confagricoltura, intitolata 'Coltiviamo l'agricoltura di domani - anche dove sembra impossibile', che si è svolta presso l'università Bocconi di Milano.