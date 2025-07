Agricoltura: Lollobrigida, 'no a Fondo unico Ue, al lavoro per evitarlo'

"Continuiamo a lavorare per evitare che l'Europa faccia la scelta folle di far involvere le sue politiche strategiche sul settore agricolo, che prevedono invece una pianificazione complessiva e, quindi, un fondo riservato agli agricoltori. Sui dazi, lavoriamo per evitare che mettano a rischio la competitività dal punto di vista economico delle nostre imprese". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, a margine dell'assemblea estiva di Confagricoltura, dal titolo 'Coltiviamo l'agricoltura di domani - anche dove sembra impossibile', che si è tenuta all'università Bocconi di Milano.