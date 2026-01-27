Agroalimentare: McDonald's valorizza la filiera italiana del miele biologico

Con un accordo che prevede la distribuzione di otto tonnellate di miele d'acacia biologico italiano nei suoi oltre 800 ristoranti in tutto il territorio nazionale nei prossimi 12 mesi, McDonald's prosegue il suo impegno nella valorizzazione della filiera agroalimentare italiana. L'iniziativa, presentata al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste a Roma, è realizzata in collaborazione con Fondazione Qualivita e Fai – Federazione italiana apicoltori ed mira a sostenere la filiera apistica nazionale.