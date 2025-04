Agsm Aim, definiti i nominativi dei componenti cda delle sei controllate

Il cda della capogruppo Agsm Aim spa ha definito i nominativi dei componenti dei consigli di amministrazione delle sei controllate strategiche. Le assemblee dei soci di quest’ultime, che si terranno tra il 23 e il 24 aprile, ufficializzeranno le nomine per il triennio 2025-2027. 17 i designati per i 6 consigli di amministrazione, tantissimi i volti nuovi (14 su 17), con un’importante rappresentanza femminile. Sei le donne, su 17 nomi, delle quali tre nelle vesti di presidente (Alessandra Demo per Agsm Aim Energia, Nadia Busato per Agsm Aim Power e Carla Favero per V-Reti). Segno che le nuove nomine rappresentano un'importante evoluzione nella governance del Gruppo, orientata alla valorizzazione delle competenze, all’innovazione e all’equilibrio di genere. L’età media dei componenti si attesta sui 50 anni, a testimonianza di una precisa volontà di rinnovamento del management del Gruppo.

Anche sul fronte professionale, i nuovi cda si distinguono per la ricchezza e l’eterogeneità dei percorsi accademici dei propri componenti: prevalgono i titoli di studio, per la maggior parte lauree, in ingegneria, economia e finanza e giurisprudenza, ma non mancano competenze in ambito umanistico, scientifico e manageriale, grazie alla presenza di docenti universitari e consulenti attivi in settori strategici come l’innovazione tecnologica e la sostenibilità.

I consigli di amministrazione risultano così composti. Agsm Aim Energia, società attiva nei settori della vendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento con sede a Verona, Lungadige Galtarossa n. 8. Componenti del consiglio di amministrazione: Alessandra Demo (presidente del consiglio di amministrazione), Marco Lunardi (consigliere), Fabio Candeloro (consigliere delegato). Agsm Aim Power, società attiva nella gestione di impianti di produzione di energia elettrica con sede a Verona, Lungadige Galtarossa n. 8. Componenti del consiglio di amministrazione: Nadia Busato (presidente del consiglio di amministrazione), Ciro Asproso (consigliere), Luca Fresi (consigliere delegato).

Agsm Aim Calore, società attiva nella gestione del servizio di teleriscaldamento e nella cogenerazione con sede a Verona, Lungadige Galtarossa n. 8. Componenti del consiglio di amministrazione: Diego Zardini (presidente del consiglio di amministrazione), Samuela Franceschini (consigliere), Luca Fresi (consigliere delegato). Agsm Aim Smart Solutions, società attiva nei settori degli smart services e dell’illuminazione pubblica con sede a Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72. Componenti del Consiglio di amministrazione: Marcello Pinto (presidente del consiglio di amministrazione), Nicola Bombieri (consigliere), Barbara Biondani (consigliere delegato).

Agsm Aim Ambiente, società attiva nella raccolta e trattamento dei rifiuti urbani con sede a Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72. Componenti del consiglio di amministrazione: Pierangelo Serio (presidente del consiglio di amministrazione), Giulia Guzzo (consigliere), Andrea Molinari (consigliere delegato).

V-Reti, società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gas naturale con sede a Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72. Componenti del Consiglio di amministrazione: Carla Favero (presidente del consiglio di amministrazione), Marco Cappelletti (consigliere), Livio Negrini (consigliere delegato).