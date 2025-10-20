Ai: a Milano il Factorial Summit 2025, il futuro del lavoro è ora

Secondo l'AI Global Report 2025 di Factorial, la scale-up europea specializzata in soluzioni All-in-One per la gestione aziendale, quasi 8 professionisti italiani su 10 utilizzano già strumenti di intelligenza artificiale nella propria attività quotidiana. Un segnale chiaro di come l'Ai stia diventando una leva fondamentale per la produttività e la gestione del talento. Se ne è parlato a Milano al Factorial Summit 2025, una giornata che ha riunito oltre 200 professionisti, manager e innovatori per esplorare come l'intelligenza artificiale stia trasformando il futuro del lavoro.