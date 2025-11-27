circle x black
Cerca nel sito
 

Ai, Amoroso (Sanofi): "In farmaceutica intelligenza artificiale è chiave"

27 novembre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo guidati dalla ricerca e sviluppo con il potenziamento dell'intelligenza artificiale, anche grazie a un lavoro condotto nell'ambito della formazione e dell'accrescimento delle competenze, con un patto digitale che abbiamo siglato con le parti sociali della nostra azienda. Nelle due smart factory, a Scoppito e Anagni, abbiamo registrato un aumento della produttività grazie all'Ai e un miglioramento della qualità dei prodotti, anche in termini di sicurezza ed efficacia". Così Mariangela Amoroso, direttore medico Sanofi, a valle del panel 'Le applicazioni dell'intelligenza artificiale, le strategie delle imprese', nell'ambito della terza edizione di Adnkronos Q&A - Intelligenza artificiale che ha visto riuniti, a Palazzo dell'informazione a Roma, esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell'impresa per un confronto sulle sfide e le opportunità dell'evoluzione dell'Ai.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza