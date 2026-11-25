"'Gps del Consulente' è l'innovazione che oggi presentiamo, uno strumento di intelligenza artificiale rivolto esclusivamente ai nostri consulenti". Così Cristian Fumagalli, responsabile Personal Gruppo Bper, illustra la nuova soluzione sviluppata dalla banca per supportare l'attività della rete commerciale. Attraverso l'elaborazione di una grande quantità di dati, lo strumento permette di individuare bisogni e priorità dei clienti, generare proposte di valore ed efficientare il lavoro dei consulenti. (VIDEO)

L'obiettivo è ampliare le possibilità di una consulenza a 360 gradi, capace di accompagnare il cliente lungo tutto il ciclo di vita. "Non sostituisce assolutamente il ruolo di fiducia che i nostri consulenti hanno nei confronti della nostra clientela. Anzi, è un abilitatore per innalzare il livello di competenze". La tecnologia diventa così uno strumento per rafforzare la professionalità e costruire relazioni durature.

"Abbiamo raggiunto una dimensione, sia per crescita organica sia per operazioni di mercato, molto consistente", spiega Fumagalli. Una crescita che richiede anche un'evoluzione del rapporto con i clienti, attraverso un modello di consulenza capace di affrontare in maniera integrata le diverse esigenze: "Il modello di consulenza integrata, che cura gli aspetti di protezione, familiari e finanziari, permette di raggiungere livelli estremamente soddisfacenti", aggiunge.

Tre priorità per la consulenza alla clientela: investimenti, salute e passaggio generazionale. "I bisogni si racchiudono in tre temi particolari – chiarisce Fumagalli - Il primo è di carattere sicuramente finanziario e riguarda la gestione del patrimonio, cresciuto negli ultimi anni ma esposto all'erosione dell'inflazione, che rende necessario un riposizionamento degli investimenti verso una maggiore componente azionaria. La seconda – prosegue – è la salute, con esigenze che vanno dalla prevenzione alle cure, fino alla protezione della vita dagli imprevisti. Infine la continuità generazionale, per accompagnare il trasferimento dei patrimoni alle persone e alle famiglie che i clienti intendono tutelare”.

“Per rispondere a queste necessità Bper ha sviluppato un sistema di competenze e collaborazioni: dall'accordo distributivo con Unipol, recentemente rinnovato, ad Arca Sgr per la gestione degli investimenti; dalla partnership con Rexer per la consulenza immobiliare fino al team interno dedicato alla continuità generazionale”, conclude Fumagalli.