Negli stessi giorni in cui OpenAI lancia pubblicamente la sua ultima famiglia di modelli AI, Gpt-5.6, Elon Musk si prepara a presentare il primo modello nato grazie alla collaborazione tra la sua SpaceXAI e Cursor. Secondo un promemoria inviato allo staff visionato da The Information, il debutto potrebbe avvenire già oggi, anticipando di un giorno l’azienda guidata da Sam Altman. Ma su X Musk ha scritto che “in base ai forti feedback positivi dai clienti nel nostro programma di beta test, SpaceXAI renderà disponibile Grok 4.5 al pubblico” giovedì.

“Si tratta di un modello di classe Opus, ma più veloce, più efficiente in termini di token e a costo inferiore”, ha aggiunto. Il nuovo modello inaugura così il nuovo corso di SpaceXAI, da un paio di giorni nome ufficiale dell’azienda di intelligenza artificiale xAI che Musk ha incorporato nell’azienda spaziale SpaceX cinque mesi fa. Secondo il memo relativo al nuovo modello, le aziende hanno rinviato i piani di lancio fino a questa settimana al fine di migliorarne l'efficienza: sarebbe in grado di competere con Opus 4.8 di Anthropic e Gpt 5.5 (non, quindi, Gpt 5.6, la 'famiglia' più potente) di OpenAI.

Proprio annunciando di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione di Cursor da 60 miliardi di dollari, SpaceX ha scritto che negli ultimi mesi SpaceXAI ha addestrato un modello con Cursor “che sarà rilasciato presto su Cursor e Grok Build”. E lo stesso Musk ha dichiarato il mese scorso che il personale di SpaceX e Tesla stava testando il nuovo prodotto. Il modello sarebbe stato addestrato nei data center Colossus di xAI.

Giovedì OpenAI lancerà pubblicamente la sua ultima famiglia di modelli, dopo che l'amministrazione Trump aveva inizialmente chiesto una diffusione con limitazioni per motivi di sicurezza. Ma nei giorni scorsi la Casa Bianca ha dato il suo via libera per un rilascio più ampio di Sol, Terra e Luna, i tre componenti della famiglia Gpt-5.6. La scelta di tempo di Musk aggiunge così un nuovo capitolo alla rivalità con Altman.