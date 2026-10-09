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Ai, Factorial presenta il Business Facts Index 2026 a Milano: "Più Ai non significa meno lavoro"

09 ottobre 2026 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Più Ai non significa meno lavoro", questo è ciò che emerge dal Factorial Business Facts Index 2026, presentato oggi a Milano in occasione del Factorial Summit. Il 56,5% dei manager afferma che il carico di lavoro, proprio e dei team, è rimasto invariato o è aumentato dopo l'introduzione degli strumenti di Ai, mentre solo il 34,2% osserva una riduzione. Per questa ragione, secondo il Vicepresidente Marketing di Factorial Nicola Laganà: "Quello che serve è un'Ai che sia integrata nei processi aziendali, non più Ai. Questo può aiutare quindi l'azienda ad avere le persone che si focalizzano su quelle che sono le attività ad alto valore aggiunto e le decisioni".

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