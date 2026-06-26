Ai, Gola (Open Fiber): "Fibra abilitante per evoluzione digitale del Paese"

“Open Fiber considera la rete in fibra l’infrastruttura abilitante per l’evoluzione digitale del Paese e per lo sviluppo di tecnologie come intelligenza artificiale, cloud, edge computing e, in prospettiva, quantum computing”. Lo ha dichiarato Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, al World Tech Conference. L’Ai generativa, ha detto, “sta cambiando radicalmente il profilo di utilizzo delle reti: non è più centrale solo la capacità di download, ma diventa sempre più strategica anche quella di upload. Per questo la fibra, grazie alla sua simmetricità, alla bassa latenza e alla possibilità di offrire un servizio di base a 1 Gbps simmetrico e servizi evoluti fino a 10 Gbps simmetrici, rappresenta la tecnologia realmente future proof per abilitare servizi avanzati, innovazione diffusa e competitività dei territori”.

Open Fiber sta lavorando “per affiancare alla propria infrastruttura un layer di servizi superiore, anche attraverso una rete di edge data center distribuiti sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare dati e capacità computazionale a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Questo significa ridurre strutturalmente la latenza, garantire qualità di servizio anche nelle aree rurali e rafforzare sicurezza, sovranità del dato e resilienza nazionale”, ha aggiunto Gola.

Secondo l’amministratore delegato “non si tratta solo di prestazioni, ma anche di sicurezza e controllo dell’infrastruttura digitale. La fibra è strutturalmente più sicura rispetto alle altre tecnologie di telecomunicazione e diventa ancora più strategica in un contesto in cui dati e capacità computazionale tendono progressivamente a rientrare entro i confini nazionali. Passare da un modello concentrato in grandi hyperscaler internazionali a un’architettura nazionale e distribuita rappresenta un salto di qualità per la sicurezza delle infrastrutture digitali. Per questo la strategia di Open Fiber va nella direzione di rafforzare il proprio ruolo di piattaforma infrastrutturale abilitante, a supporto della trasformazione digitale, della competitività e della resilienza del Paese”.