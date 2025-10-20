Ai: Laganà (Factorial), 'Factorial One riduce il carico operativo delle figure manageriali fino all'80%'

"Con Factorial One, abbiamo portato l'Ai al centro dei dati aziendali, creando un vero e proprio collega digitale che aiuta HR, manager e dipendenti a risparmiare tempo e aumentare l'impatto sulla produttività". Un tool che "riduce il carico operativo delle figure manageriali fino all'80%". Così Nicola Laganà, VP of Marketing, Factorial, commenta il nuovo strumento della scale-up europea presentato all'edizione 2025 di Factorial Summit, a Milano. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di oltre 200 professionisti, manager e innovatori alla scoperta dell'intelligenza artificiale come strumento di trasformazione del mondo del lavoro.