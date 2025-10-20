circle x black
Cerca nel sito
 

Ai: Laganà (Factorial), 'Factorial One riduce il carico operativo delle figure manageriali fino all'80%'

20 ottobre 2025 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Con Factorial One, abbiamo portato l'Ai al centro dei dati aziendali, creando un vero e proprio collega digitale che aiuta HR, manager e dipendenti a risparmiare tempo e aumentare l'impatto sulla produttività". Un tool che "riduce il carico operativo delle figure manageriali fino all'80%". Così Nicola Laganà, VP of Marketing, Factorial, commenta il nuovo strumento della scale-up europea presentato all'edizione 2025 di Factorial Summit, a Milano. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di oltre 200 professionisti, manager e innovatori alla scoperta dell'intelligenza artificiale come strumento di trasformazione del mondo del lavoro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza