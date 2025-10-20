circle x black
Ai: l'esperto Giamminola, 'migliora performance manager del 40%'

20 ottobre 2025 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Gli studi di Harvard hanno dimostrato che un manager o un dipendente che usa l'intelligenza artificiale migliora le proprie performance del 40% e velocizza il proprio lavoro del 25% rispetto a chi non la usa. Il vantaggio è quello di riuscire a fare molto di più con meno". Descrive così le potenzialità dell'Intelligenza artificiale, Giovanni Giamminola, AI advisor, intervenuto all'edizione 2025 di Factorial Summit, a Milano. Un incontro che ha riunito più di 200 professionisti, manager e innovatori in una giornata ricca di workshop e sessioni di approfondimento dedicate all'impatto dell'AI sul mondo del lavoro.

