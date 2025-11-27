circle x black
Cerca nel sito
 

Ai, Mangia (Dxc Italia): "Componente umana sovrana in intelligenza artificiale"

27 novembre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Non si può pensare di fare a meno di una governance e di un costante e attento monitoraggio dell'intelligenza artificiale. La componente umana sicuramente regna sovrana anche all'interno di un panorama così importante come quello dell'Ai". Sono le parole di Nicola Mangia, market Leader Dxc Technology Italia, intervenuto al panel 'La corsa all'Ai, gli investimenti e le prospettive', alla terza edizione di Adnkronos Q&A - Intelligenza artificiale. L'appuntamento ha riunito, a Palazzo dell'informazione a Roma, esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell'impresa per un confronto sulle sfide e le opportunità dell'evoluzione dell'Ai.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza