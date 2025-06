Ai: Raffiotta (Unimib), ‘le opportunità per le nostre industrie sono tantissime’

“Penso che l’intelligenza artificiale dia tantissime opportunità alle nostre industrie e alla nostra pubblica amministrazione. Oggi ancora non c’è piena consapevolezza di questo”. Sono le parole di Edoardo Raffiotta, professore di Diritto dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale, università Milano-Bicocca; membro del Comitato di coordinamento per le strategie nazionali sull’intelligenza artificiale, presidenza del Consiglio dei Ministri, durante la tavola rotonda dal titolo “Ai Governance tra innovazione e regole: una sfida europea” organizzata da Meta e Adnkronos in collaborazione con Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale