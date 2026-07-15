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Airbnb, in Valpolicella Mara punta su privacy e autenticità per valorizzare il territorio

15 luglio 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel cuore della Valpolicella, tra vigneti e antiche torri medievali, Mara Pasqualicchio accoglie da oltre dieci anni viaggiatori provenienti da tutto il mondo offrendo un'esperienza fondata su tranquillità, privacy e contatto con il territorio. A Marano di Valpolicella, piccolo comune di poco più di 3.000 abitanti, l'ospitalità diventa occasione per scoprire percorsi naturalistici, muretti a secco, itinerari in bicicletta e le eccellenze locali. Una testimonianza che si inserisce nel fenomeno del turismo diffuso: secondo Airbnb, nei comuni veneti sotto i 30.000 abitanti la spesa generata dagli ospiti ha raggiunto quasi 43 milioni di euro nel 2025, contribuendo alla crescita economica e alla valorizzazione dei borghi.

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