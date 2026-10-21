Al via la fase II della Zis, a Milano nasce 'Officina AI'

Durante il convegno promosso da Assolombarda, Regione Lombardia e Made, sul tema dell'Intelligenza Artificiale applicata al mondo reale, è stata sottoscritta la delibera per l'avvio della seconda fase della Zis - la Zona di Innovazione e Sviluppo milanese ribattezzata "Officina AI". Il progetto si fonda su una cooperazione tra pubblico e privato che coinvolge 19 attori, con l'obiettivo di supportare il tessuto imprenditoriale, specialmente le piccole e medie imprese, in ogni fase del percorso: dalla nascita delle iniziative tecnologiche fino alla loro effettiva industrializzazione.