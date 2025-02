Alfreider (Provincia Bolzano): “Un trasporto pubblico ecosostenibile è il nostro traguardo”

“Da molti anni puntiamo a un trasporto pubblico a basse emissioni anche per abbattere il traffico”. Così l’assessore alla Mobilità della Provincia autonoma di Bolzano Daniel Alfreider è intervenuto al seminario “ESG nel trasporto pubblico locale-sfide e opportunità” organizzato a Bolzano da Asstra, l’associazione che riunisce le imprese di trasporto pubblico locale in Italia. “Con la Sasa (la principale azienda del trasporto pubblico locale dell’Alto Adige, ndr) abbiamo puntato anche su un carburante a emissioni zero come l’idrogeno”, ha spiegato l’assessore.