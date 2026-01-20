Alimentazione: il ruolo sostenibile dell'olio di palma al Sigep di Rimini

"Olio di palma sostenibile: scienza e qualità per scelte consapevoli". Questo il titolo del talk, organizzato dall'Associazione Italiana dell'Industria Olearia e dall'Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile, all'interno del Sigep, salone internazionale dedicato a Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza, in svolgimento a Riminifiera dal 16 al 20 gennaio 2026, al fine di fornire una sintesi rigorosa e scientificamente fondata sul ruolo dell'olio di palma sostenibile e sul suo contributo alla sostenibilità complessiva del sistema in ottica Esg, sfatando i falsi miti sull'olio di palma legati a salute, nutrizione e sicurezza alimentare, nonché illustrare gli aspetti tecnologici e funzionali legati al suo impiego negli alimenti. Nel corso dell'incontro è stato, inoltre, presentato il Position Paper 'Olio di Palma Sostenibile: Nutrizione e Sicurezza Alimentare', appena adottato dal Comitato Tecnico Scientifico della stessa unione, un organismo interdisciplinare esterno di esperti scelti per assicurare autorità, rigore scientifico e obiettività nei contenuti pubblicati o adottati dall'associazione stessa. Ha una funzione di supporto scientifico e di validazione oggettiva per tutte le attività di comunicazione e posizionamento dell'Unione sui temi dell'olio di palma sostenibile, in termini di sostenibilità ambientale, nutrizionale, sociale e di filiera.