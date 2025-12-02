circle x black
Alis, Galiotto Consulting: "Fondamentale per trasformare logistica in strategia industriale"

'Il fondatore di Galiotto Consulting: partecipare a Alis significa azioni concrete sul mercato'

Alis, Galiotto Consulting:
02 dicembre 2025 | 18.08
Redazione Adnkronos
“L’Assemblea Generale di Alis rappresenta il momento più importante dell’anno associativo, dove soci, istituzioni e stakeholder si incontrano per discutere della logistica, ormai diventata una vera e propria strategia industriale. Per aziende come la mia, Galiotto Consulting, partecipare significa confrontarsi in modo concreto con le istituzioni, condividere il linguaggio degli imprenditori e trasformare queste istanze in azioni operative sul mercato". Queste le parole di Alexandre Galiotto, fondatore e general manager di Galiotto Consulting, a margine dell’Assemblea Generale Alis presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

“Il mercato oggi richiede velocità, non ha bisogno di molte dialettiche, bensì di interlocuzioni sostanziali e risultati concreti”.

