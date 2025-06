Preoccupazione diffusa per il caro energia e difficoltà crescenti nel far quadrare i conti delle famiglie: è questo il quadro emerso a Roma, durante la settima plenaria del Manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica” promosso da Banco Energia, dove sono stati presentati il Bilancio Sociale 2024 e la nuova ricerca Ipsos “Gli italiani e la povertà energetica nell’attuale contesto socio-economico”.