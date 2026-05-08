Alperia, Fitch conferma rating BBB e migliora l’outlook a 'positivo'

La revisione dell'outlook riflette un livello di indebitamento inferiore alle attese per l'orizzonte temporale del rating, a seguito di una solida performance operativa e finanziaria nel biennio 2024-2025

L’agenzia di rating Fitch ha confermato ad Alperia Spa il rating di lungo termine al livello BBB, migliorando l’outlook da “stabile” a “positivo”. La conferma del rating tiene conto dell’aggiornamento del Piano industriale di Gruppo 2026 – 2028 deliberato dai competenti organi di Alperia alla fine di marzo 2026. La revisione dell'outlook riflette un livello di indebitamento inferiore alle attese per l'orizzonte temporale del rating, a seguito di una solida performance operativa e finanziaria nel biennio 2024-2025.

Il rating a lungo termine riflette il profilo aziendale integrato di Alperia, sostenuto dalla sua ampia base di asset per la generazione di energia idroelettrica pulita, che dovrebbe beneficiare di prezzi dell'energia favorevoli fino al 2028 e integrato da attività resilienti di distribuzione di energia elettrica, riscaldamento e fornitura ai clienti.

“La conferma del nostro rating investment grade con il miglioramento dell’outlook è una ulteriore dimostrazione della capacità dei Consigli e del Management di gestire efficacemente il Gruppo all’interno di un quadro geopolitico e di un contesto di mercato altamente instabili”, così Luis Amort, Direttore Generale di Alperia. Alperia viene valutata su base autonoma, senza riferimento quindi al maggior azionista della società, ossia alla Provincia Autonoma di Bolzano.