Ama, Ucronia punto di svolta nella gestione dei rifiuti a Roma

Il presidente Bruno Manzi illustra il ruolo del gemello digitale
“La digitalizzazione riguarda non solo il ciclo dei rifiuti, ma riguarda il sistema di Roma. In modo particolare, la realizzazione del gemello digitale permette alla nostra azienda di poter governare e programmare quelli che sono i servizi messi a disposizione dei cittadini”. Bruno Manzi, presidente di Ama, illustra a Ecomondo 2026 il percorso di innovazione tecnologica avviato nella Capitale, intervenendo all'incontro organizzato dall'azienda alla Fiera di Rimini sulla trasformazione digitale dei servizi ambientali e sull'impiego dei dati geospaziali. Il sistema consente di avere “un controllo e una conoscenza puntuale” delle esigenze che emergono sul territorio e di programmare i servizi in relazione alla complessità della città.
“Ucronia è il nostro vero cavallo di battaglia, il nostro punto di svolta della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti su Roma”, afferma Manzi. La Capitale gestisce ogni anno tra 1,6 e 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti: 600mila saranno trattate attraverso il termovalorizzatore, mentre per la raccolta differenziata sono previsti quattro impianti da 100mila tonnellate ciascuno, due per plastica e carta e due per la frazione organica. Il progetto prevede inoltre il passaggio dei mezzi aziendali all'alimentazione a biogas.