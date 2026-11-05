circle x black
Cerca nel sito
 

Ama, Ucronia punto di svolta nella gestione dei rifiuti a Roma

Il presidente Bruno Manzi illustra il ruolo del gemello digitale

Bruno Manzi - Adnkronos
Bruno Manzi - Adnkronos
Segui Adnkronos su Google
05 novembre 2026 | 11.48
Francesca Romano
LETTURA: 1 minuti

“La digitalizzazione riguarda non solo il ciclo dei rifiuti, ma riguarda il sistema di Roma. In modo particolare, la realizzazione del gemello digitale permette alla nostra azienda di poter governare e programmare quelli che sono i servizi messi a disposizione dei cittadini”. Bruno Manzi, presidente di Ama, illustra a Ecomondo 2026 il percorso di innovazione tecnologica avviato nella Capitale, intervenendo all'incontro organizzato dall'azienda alla Fiera di Rimini sulla trasformazione digitale dei servizi ambientali e sull'impiego dei dati geospaziali. Il sistema consente di avere “un controllo e una conoscenza puntuale” delle esigenze che emergono sul territorio e di programmare i servizi in relazione alla complessità della città.

“Ucronia è il nostro vero cavallo di battaglia, il nostro punto di svolta della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti su Roma”, afferma Manzi. La Capitale gestisce ogni anno tra 1,6 e 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti: 600mila saranno trattate attraverso il termovalorizzatore, mentre per la raccolta differenziata sono previsti quattro impianti da 100mila tonnellate ciascuno, due per plastica e carta e due per la frazione organica. Il progetto prevede inoltre il passaggio dei mezzi aziendali all'alimentazione a biogas.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video
Roma, Gianfranco Minissale nuovo capo Squadra mobile: "Priorità criminalità organizzata" - Video
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza