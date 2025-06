Ambiente, A. Cattaneo: "Serve diversificazione delle tecnologie per transizione ambientale"

"Tutti vogliamo un pianeta che rispetti l'ambiente e tutti siamo consapevoli che quegli obiettivi di sostenibilità ambientale vadano raggiunti". Ad affermarlo è Alessandro Cattaneo, Membro Commissione Telecomunicazioni della Camera dei Deputati in occasione del convegno organizzato da Q8, con la media partnership de L’Espresso." Ma c'è una virata che non accogliamo con grande favore sul come raggiungere. Non è con un approccio ideologico che si raggiungono gli obiettivi, ma con un approccio pragmatico. I numeri non mentono. Abbiamo bisogno di una diversificazione delle tecnologie per una transizione ambientale e serve che lo Stato aiuti le aziende a virare in una direzione più sostenibile da un punto di vista ambientale", rileva.