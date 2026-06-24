Ambiente: Mase, domani a Monaco celebrazioni Ramoge, Barbaro incontra Alberto II

Il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, prenderà parte domani, a Monaco, alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’Accordo Ramoge, uno dei più rilevanti esempi di cooperazione ambientale nel Mediterraneo occidentale.

Firmato il 10 maggio 1976 da Italia, Francia e Principato di Monaco, l’Accordo rappresenta un modello pionieristico di tutela dell’ambiente marino e costiero in un’area ad alta pressione antropica, anticipando su scala regionale i principi della Convenzione di Barcellona e contribuendo allo sviluppo del diritto internazionale ambientale.

Nel corso della giornata, il sottosegretario Barbaro parteciperà, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, alla visita di unità navali antinquinamento francese e italiana nel Porto Hercule, tra cui la nave italiana 'Ubaldo Diciotti'. Seguiranno gli interventi istituzionali dei rappresentanti dei tre Paesi firmatari. La partecipazione italiana conferma l’impegno del Mase nel rafforzare la cooperazione internazionale per la protezione del Mediterraneo e nella promozione di strumenti condivisi per la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali marini.