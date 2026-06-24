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Alemanno esce dal carcere: "Parlerò con Nordio, su sovraffollamento governo non ha fatto nulla"

L'ex sindaco di Roma, 68 anni, ha lasciato Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni

Gianni Alemanno - (Fotogramma/Ipa)
Gianni Alemanno - (Fotogramma/Ipa)
24 giugno 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni Gianni Alemanno è uscito oggi mercoledì 24 giugno dal carcere di Rebibbia. Acclamato da una folla di attivisti, l'ex sindaco di Roma e leader di Indipendenza, 68 anni, si è fermato con i giornalisti a parlare della difficile situazione del sistema carcerario. "Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla", ha detto annunciando che parlerà di questo tema con il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

"Un’esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato (traffico d’influenze per abuso d’ufficio) è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente", ha scritto ieri in un lungo post ieri ripercorrendo la sua esperienza carceraria. 

"Meloni apra un grande dibattito nella destra", è poi l'invito: "Serve un confronto", anche con Futuro nazionale e il generale Vannacci.

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