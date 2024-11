PagoPA è presente per il quarto anno consecutivo alla 41ma assemblea nazionale Anci, in programma al Lingotto Fiere di Torino fino al 22 novembre. "E' un modo per far conoscere quello che abbiamo fatto ma sopratutto - spiega l'amministratore delegato di PagoPA, Alessandro Moricca - quello che può essere fatto, con le nostre applicazioni, soprattutto in prospettiva PNRR".