Una valanga ha travolto diverse persone sull'Eiger, nell'Oberland bernese, in Svizzera. È in corso un'operazione su vasta scala che coinvolge numerose squadre di soccorso, ha annunciato oggi in una nota la polizia cantonale bernese.

Sono state avviate ricerche per trovare le persone rimaste sepolte, ha precisato la polizia su x, aggiungendo che fornirà ulteriori dettagli in seguito.

L'Eiger è una vetta che raggiunge quasi i 4'000 metri, non lontano dal confine tra i cantoni di Berna e del Vallese. Nelle vicinanze si trovano le località turistiche di Grindelwald (BE), Lauterbrunnen (BE) e Wengen (BE).