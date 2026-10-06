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Angelilli (Lazio): "Via a bando di 4 milioni per blue economy"

Roberta Angelilli - Adnkronos
Roberta Angelilli - Adnkronos
06 ottobre 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Abbiamo rafforzato il nostro impegno finanziario sulla Blue Economy con un avviso da 4 milioni di euro destinato ai 22 comuni costieri del Lazio, compresa Roma Capitale, e alle isole di Ponza e Ventotene".

Lo ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, a margine del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, dove accompagna una rappresentanza di imprese laziali. "Sono risorse – ha spiegato Angelilli – destinate ad azioni concrete per la Blue Economy, dalla riduzione dell'inquinamento alla rimozione delle plastiche, fino alle campagne di sensibilizzazione per la salvaguardia dell'ecosistema marino".

L'avviso, ha aggiunto, "partirà il 29 ottobre e sarà anche l'occasione per condividere con i Comuni e con le imprese le priorità della Blue Economy, in vista della messa a terra del piano triennale". Secondo Angelilli, "si parla poco di questo settore, che invece è strategico per il Lazio". La regione conta infatti "oltre 38mila imprese legate alla Blue Economy" ed è, ha sottolineato la vicepresidente, "la prima regione italiana per numero di imprese", con un valore aggiunto di circa 14 miliardi di euro. "C'è una crescita esponenziale", ha aggiunto.

Un ruolo centrale nella strategia regionale è rappresentato dal porto di Civitavecchia, definito da Angelilli "il porto crocieristico più importante d'Italia", con oltre 3,5 milioni di passeggeri e l'obiettivo di raggiungere quota 4 milioni. "È il secondo porto crocieristico d'Europa e tra i primi dieci al mondo – ha detto – ed è quindi un presidio anche industriale di primo livello". Il Lazio, ha ricordato la vicepresidente, dispone di 383 chilometri di costa, 22 Comuni costieri e due isole. La Regione ha inoltre istituito una legge sulla Blue Economy e attivato il Blue Innovation Lab, laboratorio di coprogettazione che coinvolge amministrazioni locali, imprese e università per sviluppare soluzioni innovative per la crescita sostenibile dell'economia del mare.

"Consideriamo il mare una grande opportunità per il Lazio", ha detto ancora Angelilli. Dal 2023 a oggi la Giunta Rocca ha stanziato oltre 50 milioni di euro di investimenti complessivi destinati all'economia del mare, mentre ai 4 milioni del nuovo avviso si aggiungono 2,2 milioni per i Comuni costieri dell'Etruria meridionale: Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Montalto di Castro, Santa Marinella e Tarquinia. Quanto al Salone Nautico di Genova, "è un evento di prestigio internazionale al quale la Regione Lazio partecipa dal 2024, dopo anni di assenza", ha sottolineato Angelilli. "Siamo qui con aziende d'eccellenza, tecnologicamente avanzate e innovative, per offrire al sistema delle imprese della nautica una concreta opportunità di ampliare le collaborazioni di filiera e stringere nuove partnership di mercato", ha concluso.

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Blue Economy Regione Lazio Sviluppo economico Innovazione Ecosistema marino Imprese nautiche
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