Arriva Eu Inc, un'impresa Ue in 48 ore con 100 euro

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen lancia a Bruxelles la "pietra angolare" del 28mo regime, caldeggiato da Enrico Letta e Mario Draghi. Obiettivo oltre 300mila imprese in 10 anni, il 90% nuove. Ma restano fuori diritto del lavoro e Fisco.

La Commissione Europea lancia Eu Inc., un nuovo di norme societarie che costituisce la "pietra angolare" del 28esimo regime dell'Ue, più volte preannunciato dalla presidente Ursula von der Leyen dopo essere stato proposto da Enrico Letta nel suo rapporto sulla competitività dell'Ue e poi appoggiato anche da Mario Draghi. Eu Inc. è un quadro societario europeo facoltativo e digitale, che non comprenderà gli aspetti fiscali e attinenti al diritto del lavoro, per rendere l'iter di approvazione meno accidentato nel Consiglio Ue (fisco e lavoro sono competenze nazionali, che gli Stati dell'Ue custodiscono gelosamente).

La proposta mira a porre rimedio alla situazione attuale, nelle quale le aziende innovative europee, e anche quelle non innovative ma che operano oltre i confini nazionali, si trovano ad affrontare 27 ordinamenti giuridici nazionali e oltre 60 forme giuridiche societarie. Una complessità che, nota la Commissione, può ritardare la costituzione di un'azienda di settimane o anche mesi, rallentando la crescita, aumentando i costi e scoraggiando l'espansione.

Eu Inc. sarà un regolamento, che mira a creare un insieme unico e armonizzato di norme societarie che le imprese potranno scegliere, se vogliono evitare di districarsi tra molteplici regimi nazionali, come accade oggi. Data la sua importanza "fondamentale" per la prosperità dell'Ue, la Commissione invita il Parlamento Europeo e il Consiglio, i due colegislatori dell'Ue (la Commissione propone le leggi, le cui versioni finali vengono poi codecise da Parlamento e Consiglio) a raggiungere un accordo sulla proposta entro la fine di quest'anno. La Commissione, riferisce un alto funzionario dell'ue, stima che entro una decina d'anni ci saranno nell'Ue "oltre 300mila imprese" (308mila) con la forma giuridica Eu Inc., il "90%" delle quali di nuova creazione (le restanti cambieranno la propria forma giuridica).

A differenza della Societas Europaea, che era concepita "per le grandi imprese" e prevedeva un capitale sociale minimo di 200mila euro, questo schema è pensato appositamente per le piccole e medie imprese e per le start-up o scale-up, che intendono crescere rapidamente facendo leva sul mercato unico, attualmente bloccato dalla frammentazione normativa tra i 27 Stati membri.

Eu Inc sarà un nuovo regime giuridico societario facoltativo. Chiunque voglia costituire una nuova società nell'Ue avrà la possibilità di utilizzare la nuova forma societaria, o una forma societaria nazionale già esistente. La nuova forma societaria Eu Inc. sarà la stessa in tutti gli Stati membri. Inoltre, gli imprenditori dell'Ue potranno scegliere liberamente lo Stato dell'Ue in cui costituire la propria società.

Tra le caratteristiche principali di Eu Inc., è prevista una registrazione più rapida: una società Eu Inc. potrà essere creata entro 48 ore, con una spesa inferiore a 100 euro e senza requisiti minimi di capitale sociale, in tutta l'Ue. Vengono semplificate le regole: le società Eu Inc. dovranno presentare le informazioni aziendali una sola volta, tramite un'interfaccia a livello Ue che collega i registri nazionali delle imprese.

Più avanti, verrà creato un nuovo registro centrale dell'Ue. Le società EuInc. otterranno il proprio codice identificativo fiscale e il numero di partita Iva senza dover ripresentare la documentazione ogni volta in ogni Paese in cui operano. Le operazioni, assicura la Commissione, saranno completamente digitali: i processi aziendali saranno digitali per impostazione predefinita, durante l'intero ciclo di vita aziendale.

Sotto il profilo del diritto fallimentare, la cui frammentazione per linee nazionali è un'altra formidabile barriera allo sviluppo delle imprese nel mercato unico, le società Eu Inc. avranno accesso a procedure di liquidazione "completamente digitali". Le startup innovative, assicura la Commissione, se la proposta verrà approvata avranno accesso a procedure di insolvenza semplificate per agevolare la cessazione delle attività.

Eu Inc dovrebbe anche eliminare le formalità in presenza, prevedere procedure digitali per le operazioni di finanziamento e semplificare il trasferimento delle azioni. Non ci sarà più l'obbligo di ricorrere a intermediari per i trasferimenti di azioni e le procedure di liquidazione. La proposta consentirà inoltre agli Stati membri di dare alle società Ue l'accesso alla Borsa: le Eu Inc, posto che gli Stati lo consentano, potranno quotarsi così come sono. La Commissione, in una raccomandazione, consiglia agli Stati membri di istituire tribunali specializzati per le Eu Inc.

Per consentire alle imprese innovative di attrarre talenti, non potendo l'Ue ricorrere alla leva fiscale (che è competenza nazionale), le società Eu Inc potranno istituire piani di stock option per i dipendenti a livello europeo, che saranno tassate solo sul reddito generato al momento della vendita. Le società Eu Inc saranno libere di scegliere lo Stato membro in cui costituirsi. La proposta include una lista nera di pratiche vietate, per garantire che le società Ue siano trattate allo stesso modo di qualsiasi altra società nazionale.

Sono previste, secondo la Commissione, "forti garanzie" contro gli abusi: le leggi nazionali in materia di lavoro e previdenza sociale non vengono toccate dalla proposta. Si applicheranno alle società Eu Inc allo stesso modo in cui si applicano a qualsiasi altra impresa. Le garanzie applicabili dello Stato membro in cui l'imprese viene registrata si applicheranno integralmente alla società Eu Inc., anche per quanto riguarda le norme relative alla cogestione. Un altro aspetto interessante per gli imprenditori è che le società Eu Inc. potranno creare diverse classi di azioni, con diritti economici o di voto differenti, cosa che potrà aiutare i fondatori a proteggersi da acquisizioni ostili.

Secondo la presidente Ursula von der Leyen, "l’Europa ha il talento, le idee e l’ambizione per diventare il luogo migliore per gli innovatori. Eppure, oggi, gli imprenditori europei che vogliono espandere la propria attività si trovano di fronte a 27 sistemi giuridici e oltre 60 forme societarie nazionali. Con Eu Inc., rendiamo drasticamente più semplice avviare e far crescere un’impresa in tutta Europa. Qualsiasi imprenditore potrà creare un’azienda entro 48 ore, da qualsiasi luogo dell’Unione Europea e completamente online. Questo passo cruciale è solo l’inizio. Il nostro obiettivo è chiaro: un’Europa un mercato, entro il 2028".