circle x black
Cerca nel sito
 

Artigiani iraniani ad Anteprima d'estate, 'da Milano messaggio di dialogo e lavoro tra popoli'

Dalla fiera - (Foto ufficio stampa)
Dalla fiera - (Foto ufficio stampa)
29 maggio 2026 | 17.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un saluto all'insegna del dialogo e del valore del lavoro artigiano ha accompagnato l'inaugurazione di 'Artigiano in Fiera. Anteprima d'estate', aperta oggi a Rho Fiera Milano, con la partecipazione degli artigiani iraniani presenti alla manifestazione. A nome della delegazione, nel testo letto da Eskafi Sabet, è stato rivolto "un saluto sincero e un ringraziamento" agli organizzatori e al pubblico, sottolineando come, "in un tempo segnato da dolore, preoccupazione e difficoltà", la presenza a Milano assuma "un significato ancora più profondo".

CTA

Gli artigiani iraniani hanno evidenziato il valore dell'incontro tra culture e della "possibilità di viaggiare e vivere un contesto di bellezza come questo", ma anche perché "essere qui significa continuare a credere nel valore del lavoro, dell’incontro tra persone e del dialogo tra culture". Per l'occasione, hanno quindi aggiunto, "abbiamo portato con noi le nostre creazioni, le nostre tradizioni e il frutto del lavoro delle nostre mani, con il desiderio di condividere bellezza, artigianato e umanità".

Nel messaggio, infine, un ringraziamento al presidente Antonio Intiglietta, all'amministratore delegato Gabriele Alberti e allo staff della manifestazione "per aver creato uno spazio in cui popoli diversi possono incontrarsi nel rispetto reciproco e nella pace".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
dialogo lavoro artigiano cultura arte
Vedi anche
Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in fuga sulla carreggiata - Video
Cottarelli: "Rialzo tassi Bce a giugno non scontato" - Video
Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi - Videonews dalla nostra inviata
Bankitalia, da Panetta allarme inflazione e pil: "Innovare per crescere" - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno
News to go
Export italiano corre verso i Paesi extra Ue: +11,3% ad aprile
Restaurata la Fontana di Colombo, ambasciatore italiano in Usa: "Momento di grande soddisfazione" - Video
News to go
Sciopero generale 29 maggio, ecco chi si ferma
Nuova legge elettorale, dove eravamo rimasti? Il punto - Videonews
News to go
Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti
Cartoons on the Bay, si parte con il regista de 'La Bella e La Bestia' Kirk Wise - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza