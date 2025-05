Asil e Resil insieme per rafforzare competenze giovani e favorire occupazione

È stato sottoscritto durante l’evento di Alis a Villa Borghese il Protocollo d’Intesa tra l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile (Alis) e la Rete delle Scuole Italiane della Logistica (Resil) con l’obiettivo di rafforzare il legame tra mondo della scuola e mondo del lavoro, promuovendo percorsi formativi di qualità per studentesse e studenti italiani. "Alis, con l’impegno costante di Alis Academy, ha già generato in questi anni oltre 10.000 opportunità concrete di occupazione grazie a percorsi educativi sviluppati insieme alle scuole, agli enti di formazione e alle nostra imprese associate, che hanno permesso a questi giovani talenti di acquisire competenze tecniche e trasversali, con un impatto diretto sull’inserimento lavorativo nei settori della logistica, dei trasporti e della sostenibilità", sottolinea il presidente di Alis Guido Grimaldi. "Con questo accordo importante stipulato con Resil rinnoviamo il nostro impegno a creare una rete stabile e qualificata tra mondo dell’istruzione e sistema produttivo nazionale".

Il protocollo consolida un impegno comune per rendere i percorsi scolastici sempre più vicini alle esigenze delle imprese e per favorire scelte consapevoli da parte degli studenti e delle loro famiglie. L’intesa ha durata triennale e prevede l’attivazione di progetti condivisi su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento di esperti di settore, aziende associate e istituzioni scolastiche, in un’ottica di orientamento, crescita professionale e inclusione.

“Il nostro obiettivo è dare ai giovani strumenti concreti per entrare nel mondo del lavoro con competenze solide e spendibile", sottolinea la presidente di Resil Brigida Morsellino. “Questa intesa rappresenta un passo avanti nel rafforzare il dialogo tra scuole e imprese e nel valorizzare le opportunità offerte dal settore logistico, sempre nella direzione intrapresa da Alis con cui siamo lieti di collaborare sempre più attivamente”.