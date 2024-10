Appuntamento domani, lunedì 21 ottobre, per l'Assemblea Generale di Assolombarda. L'inizio dei lavori è fissato per le 10.30 all'Università Bocconi in Aula Magna in via Röntgen al civico numero 1 a Milano. L’Assemblea Generale sarà un'occasione importante per un confronto tra imprese e istituzioni sui principali temi di politica industriale, di competitività e di stretta attualità per il mondo produttivo del territorio.

I partecipanti

A prendere parte ai lavori saranno Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy ed Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria. Si prevede anche la presenza di Giuseppe Sala Sindaco di Milano e Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia. Introduce e modera i lavori la giornalista Monica Maggioni.